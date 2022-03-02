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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 11 городах Казахстана

2 Марта 2022 04:19
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 11 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 11 городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 2 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Костанай, Темиртау, Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени) и Шымкент.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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