Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 11 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в девяти городах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Жезказган, Караганда, Павлодар, Темиртау, Шымкент, Риддер (второй степени), Семей (второй степени) и Усть-Каменогорск (второй степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



