Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 сентября неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана ожидаются в 10 городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Так, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск и Семей (2-й степени), Риддер (2-й степени), Павлодар (1-й степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, на большей части Казахстана 22 сентября ожидается погода без осадков.