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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

    3 Февраля 2023, 05:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 3 февраля в Петропавловске, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 3 февраля на юге Казахстана ожидаются дожди и снег.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Казгидромет Погода Природа
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