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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

    31 Января 2023, 04:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 января в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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