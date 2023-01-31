Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

31 Января 2023, 04:05
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 января в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Новости по теме
Январь 2023 года в Узбекистане стал самым холодным за последние полвека
В Астане 3 февраля пройдет предвыборный съезд политической партии «Байтақ»
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
Теги:
Читайте также
Январь 2023 года в Узбекистане стал самым холодным за последние полвека
В Астане 3 февраля пройдет предвыборный съезд политической партии «Байтақ»
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
Шторм ожидается в семи регионах Казахстана
Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
На севере страны сохранится морозная погода в ближайшие три дня - Казгидромет
Нужны специализированные комбинаты для производства мяса сайгаков – ученый
Казахстанский ученый предлагает повторно использовать воду промышленных предприятий
Новости партнеров
Популярное
1 Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
2 Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023
3 Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
4 Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
5 «Авто на дровах» задержали в Алматы

Лента новостей