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    06:24, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха 25 апреля, сообщили в Казгидромете. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются снова лишь в городе Нур-Султане.

    Сутки ранее неблагоприятные метеорологические условия прогнозировали только в столице.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в десяти регионах страны.



    Теги:
    Экология Казгидромет Погода Астана для mail.ru
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