Неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха 25 апреля, сообщили в Казгидромете. Об этом передает МИА «Казинформ».

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются снова лишь в городе Нур-Султане.

Сутки ранее неблагоприятные метеорологические условия прогнозировали только в столице.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в десяти регионах страны.



