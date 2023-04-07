Неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в одном городе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 апреля 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана ожидаются осадки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В четверг из-за горения на побережье Каспия тростниковых зарослей в Атырау был зафиксирован высокий уровень содержания оксида углерода в воздухе. Максимальное содержание оксида углерода, как показывали станции наблюдения, в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.