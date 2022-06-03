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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 3 июня в Актобе и Атырау

    3 Июня 2022, 06:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 3 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 3 июня 2022 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Актобе и Атырау. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что 3 июня ожидается неустойчивая погода на большей части Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Экология Казгидромет Регионы Погода
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