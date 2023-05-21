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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 мая в четырех городах Казахстана

    21 Мая 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия воздуха 21 мая ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау и Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 21 мая на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. В южной половине прогнозируется неустойчивый характер погоды.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в 13 регионах республики объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Казгидромет Погода
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