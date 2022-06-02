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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 июня в Актобе

    2 Июня 2022, 06:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 2 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 2 июня 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в городе Актобе.

    Метеорологические условия в городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Предупреждение НМУ первой степени.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что 2 июня ожидается понижение температуры воздуха на большей части Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Экология Казгидромет Погода
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