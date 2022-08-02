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    • Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 августа в Алматы и Актобе

    2 Августа 2022 06:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 2 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу, 2 августа неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы и Актобе.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что во вторник в Казахстане ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер.
    #Алматы #Экология #Казгидромет #Погода #Актобе
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