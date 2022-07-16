Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 16 июля в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 16 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в субботу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Алматы. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как ранее сообщалось, дожди ожидаются на севере и северо-западе Казахстана 16 июля.



