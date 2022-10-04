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    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах РК

    4 Октября 2022, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Кокшетау, Костанай и Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что погоду на большей части страны 4 октября будет определять северный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег).


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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