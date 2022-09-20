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Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах РК
20 Сентября 2022, 02:44

Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 20 сентября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах 20 сентября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск и Семей (2 степени), Риддер (2 степени), Павлодар (1 степени)

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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