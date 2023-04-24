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    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех крупных городах Казахстана

    24 Апреля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 апреля 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау, Актобе и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидаются дожди и сильный ветер.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Экология Погода Актобе Атырау
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