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Неблагоприятные метеоусловия будут в трех крупных городах Казахстана
17 Августа 2022 05:10

Неблагоприятные метеоусловия будут в трех крупных городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным «Казгидромет», 17 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.


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