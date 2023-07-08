Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов страны 8 июля будут благопритяные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городе Актобе, ночью в городах Астана, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).