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    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК

    8 Июля 2023, 07:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов страны 8 июля будут благопритяные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городе Актобе, ночью в городах Астана, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Актюбинская область Атырауская область Экология Погода
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