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вчера 23:00
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Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 12 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, 12 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Риддер (2 степени), Семей (2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).
В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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