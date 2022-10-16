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Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще пяти городах Казахстана
16 Октября 2022, 04:12

Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще пяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 октября повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в городах Астана, Алматы, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, на большей части Казахстана ожидаются дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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