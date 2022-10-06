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    Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще пяти городах Казахстана

    6 Октября 2022, 05:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 6 октября 2022 года повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Астане, Алматы, Кокшетау, Семее, Риддере и Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации пресс-службы РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Предупреждение НМУ второй степени в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что погоду на большей части страны 6 октября будет определять северный антициклон, с чем сохраняется погода без осадков. В западных, восточных регионах, горных районах юго-востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах юго-востока, востока – осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Алматы Экология Казгидромет Регионы Погода Усть-Каменогорск Кокшетау Семей
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