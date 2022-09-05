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    Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще пяти городах Казахстана

    5 Сентября 2022, 04:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 сентября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Жезказган, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в западной половине, на севере и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди с грозами. На остальной части республики сохранится погода без осадков.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы Экология Казгидромет Погода
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