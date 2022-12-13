НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК

13 Декабря 2022, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 13 декабря ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Алматы, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Теги:
Новости по теме
Усиление ветра ожидается в Казахстане 13 декабря
Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря в восьми регионах Казахстана
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Читайте также
Усиление ветра ожидается в Казахстане 13 декабря
Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря в восьми регионах Казахстана
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке в ЗКО
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
Как избежать переохлаждений зимой
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 3 мегаполисах и 5 городах РК
Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Более тысячи жителей Павлодарской области стали жертвами интернет-мошенников
4 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
5 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина

Лента новостей