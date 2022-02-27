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Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана

27 Февраля 2022 04:20
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Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 27 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Темиртау и Павлодар. В указанных городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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#Нур-Султан   #Алматы   #Павлодарская область   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода   #Караганда  
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