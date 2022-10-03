Неблагоприятные метеоусловия будут в семи городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Петропавловск, Кокшетау Риддер, Усть-Каменогорск, Семей.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что погоду на большей части страны 3 октября будет определять северный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег).



