Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 3 июня будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 3 июня в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Алматы, ночью - в Астане, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).