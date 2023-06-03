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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
3 Июня 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 3 июня будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 3 июня в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Алматы, ночью - в Астане, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Астана   Алматы   Атырауская область   Восточно-Казахстанская область   Экология   Погода   Атырау   Усть-Каменогорск  
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