Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеоусловия в большинстве городов Казахстана 24 ноября будут благоприятными. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Шымкент.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, гололед, метель и усиление ветра прогнозируют синоптики 24 ноября в Казахстане.



