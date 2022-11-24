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    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

    24 Ноября 2022, 03:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеоусловия в большинстве городов Казахстана 24 ноября будут благоприятными. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Шымкент.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, гололед, метель и усиление ветра прогнозируют синоптики 24 ноября в Казахстане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Карагандинская область Экология Шымкент Погода
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