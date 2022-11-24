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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

24 Ноября 2022, 03:24
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеоусловия в большинстве городов Казахстана 24 ноября будут благоприятными. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Шымкент.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, гололед, метель и усиление ветра прогнозируют синоптики 24 ноября в Казахстане.


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