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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Октября 2022, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Петропавловск, Атырау, Кокшетау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что погоду на большей части страны 2 октября будет определять северный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, востоке, юго-востоке – туман, на юге - пыльная буря.


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