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    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана

    28 Августа 2022 05:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 28 августа, в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Костанай и Актобе.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана (Нур-Султан) Алматы Экология Казгидромет Погода Актобе Атырау Костанай Погода Актобе Погода Алматы Погода Атырау Погода Костаная Погода Нур-Султана
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