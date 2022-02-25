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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана

25 Февраля 2022 04:19
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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 января неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах республики, передает МИА «Казинформ».

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«25 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Балхаш, Жезказган и Шымкент», - говорится в сообщении Казгидромета.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Нур-Султан   #Алматы   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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