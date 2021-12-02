+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные  метеоусловия будут в Нур-Султане и Алматы

2 Декабря 2021 02:22
Поделиться:
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 2 декабря ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Нур-Султан, Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

#Погода  
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Новости по теме
Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
3 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
4 Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
5 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
6 Казахстан отмечает День Первого Президента
Читайте также
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Казахстан отмечает День Первого Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив