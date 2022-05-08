Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане, Алматы и Кокшетау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 8 мая неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Кокшетау.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана ожидаются сильные дожди и шквальный ветер.