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Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 03:34
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 мая 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана ожидаются дождь, сильный ветер и заморозки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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