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    Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана

    17 Октября 2022, 04:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 октября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидаются дожди.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Казгидромет Погода
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