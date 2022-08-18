Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным «Казгидромет», 18 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также ожидается понижение температурного фона.