Новости
Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана
28 Февраля 2022 05:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеТуман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
По данным синоптиков, 28 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Жезказган, Атырау, Кокшетау, Костанай и Павлодар (1-степени).
В указанных городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза
- Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана
- Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области
- Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
- Число тяжелобольных коронавирусом пациентов снижается в Атырауской области
- Два райцентра затопило талыми водами в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн