Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 28 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Жезказган, Атырау, Кокшетау, Костанай и Павлодар (1-степени).

В указанных городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



