+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана

28 Февраля 2022 05:40
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза
Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана

По данным синоптиков, 28 февраля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Жезказган, Атырау, Кокшетау, Костанай и Павлодар (1-степени).

В указанных городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет   #Регионы   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Новости по теме
Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза
Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана
Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК
Читайте также
Число тяжелобольных коронавирусом пациентов снижается в Атырауской области
Два райцентра затопило талыми водами в Атырауской области
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив