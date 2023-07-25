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    Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах страны

    25 Июля 2023, 08:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 июля в большинстве регионов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Актобе, ночью в Астане, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Актюбинская область Атырауская область Экология Погода
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