Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК

    20 Августа 2023, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 20 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Актобе, Алматы, ночью в Астане, Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Атырау
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области