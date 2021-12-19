Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия воздуха 18 декабря, рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 19 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Атырау, Балхаш и Актау.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



