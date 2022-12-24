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Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах Казахстана

24 Декабря 2022, 04:05
Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Балхаш, Жезказган, Шымкент, Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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