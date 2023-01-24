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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и 9 городах Казахстана

    24 Января 2023, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 24 января ожидаются в 10 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Астана и Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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