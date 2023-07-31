Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще двух городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов страны, передает МИА «Казинформ». По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Атырау, Актобе, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.