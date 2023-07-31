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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще двух городах РК

    31 Июля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов страны, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Атырау, Актобе, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Актюбинская область Атырауская область Экология Казгидромет Погода
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