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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и Актобе

    30 Июля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются в воскресенье, 30 июля, в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городах Алматы, Актобе, Астане.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно прогнозу погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, на западе страны ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны - погода без осадков. По республике - усиление ветра.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Экология Казгидромет Погода Актобе
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