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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы

2 Ноября 2022, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
2 Ноября 2022, 02:22

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 2 ноября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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