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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

    17 Мая 2023, 05:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия воздуха 17 мая ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 17 мая на севере и юге Казахстана пройдут дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в 16 регионах республики объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Атырауская область Экология Казгидромет Регионы Погода Природа Атырау
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