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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

Автор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 05:31
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия воздуха 17 мая ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 17 мая на севере и юге Казахстана пройдут дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в 16 регионах республики объявлено штормовое предупреждение.


Алматы   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Регионы   Погода   Природа   Атырау  
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