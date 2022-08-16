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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
16 Августа 2022 04:21

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 16 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 16 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах - Алматы и Атырау.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Согласно данному прогнозу, в Казахстане во вторник ожидается погода без осадков, в девяти областях страны ожидается сильная жара.


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