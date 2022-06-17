04:20
17 Июня 2022 04:20
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Актобе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 17 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, 17 июня 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах - Алматы и Актобе.
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в Казахстане 17 июня ожидается неустойчивая погода.
Читайте также
Лента новостей
03:11
02:03
01:00
00:27
00:00
вчера 23:32
вчера 23:01
вчера 23:00
вчера 22:39
вчера 22:21
вчера 22:00
вчера 21:42
вчера 21:37
вчера 21:25
вчера 21:12
вчера 21:03
вчера 20:59
вчера 20:52
вчера 20:41